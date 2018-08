Wiebes: 'Dichtdraaien gaskraan was grootste kabinetsbesluit deze periode'

'Misschien is het wel de grootste beslissing uit deze kabinetsperiode. Gewoon de gaskraan dicht. Ik heb hier radicaal op ingezet.' Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken zondag in Zomergasten.

De bewindsman was te gast bij voormalig RTV Noord-presentatrice Janine Abbring uit Westeremden. De gaswinning was daarbij één van de belangrijkste onderwerpen.

Niet makkelijk

'De leden van het kabinet hadden niet verwacht dat ik dit zou doen', vertelt Wiebes in het VPRO-programma. 'We hebben hier niet even makkelijk over besloten.'

'Ik heb op een gegeven moment gedacht: we hebben hier massale gaswinning met massale versterking. We zijn een hele regio aan het slopen. Moet dat wel?'

Wiebes zegt dat hij zelf tot de conclusie kwam dat 'dit geen doen meer was. Dit konden we niet meer maken. Daarom heb ik heel diepgaand en intensief met mijn collega's in het kabinet gebruiken, en hen ervan kunnen overtuigen de gaskraan helemaal dicht te draaien.'

'Iets heel groots'

Volgens Wiebes is het uiteindelijk na veel discussie gezamenlijk besloten. 'Dit is zó groot, we willen dit van alle kanten belicht hebben. Toen viel op die bewuste vrijdag het besluit. Dat lag niet al drie weken klaar.'

Gaskraan dichtdraaien

Op de vraag van Abbring of het wettelijk wordt vastgelegd dat de gaskraan wordt dichtgedraaid, zegt Wiebes: 'Het wordt in een besluit vastgelegd. Dat heeft de kracht van een wet, maar er zitten wel bandbreedtes in.'

'Wat we in een wet vastleggen, is dat we vanaf nu anders omgaan met gaswinning. Dat komt in een wet te staan. Daar staat in dat we altijd het minimum doen.'

'Geen garantie'

Abbring concludeert: 'Dat betekent dat er geen garantie is dat de gaskraan straks helemaal dicht gaat'. Wiebes reageert:

'In 2030 is het honderd procent zeker dat die dicht gaat. Maar we weten niet precies hoe het daarna gaat. Mensen zijn nu aan het berekenen als we in 2023 op 4 miljard kuub zitten, hoe het dan gaat. Ik heb zelf wel de ambities om nog sneller naar 0 te gaan. Misschien kan het veel eerder dan 2030. Dat weten we nog niet, dat zijn we nog aan het berekenen.'

Vergoeden van schade

Op de vraag hoe het straks met de schademeldingen zit als de gaskraan dicht is, zeg Wiebes: 'Shell en ExxonMobile zijn eeuwig verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Tenzij wij iets veranderen. Dan wordt het Rijk verantwoordelijk. Alle, álle schade tot in de eeuwigheid die samenhangt met deze, wordt vergoed. Punt.'

