Heite: 'Wiebes is hier heel makkelijk mee weggekomen'

De gaswinning in Groningen was zondagavond één van de belangrijkste onderwerpen van Zomergasten, waar minister Eric Wiebes van Economische Zaken te gast was.

Verslaggever Martin Drent keek de uitzending op de bank bij Annemarie Heite uit Bedum.

Heite woont met haar gezin nu noodgedwongen in een containerwoning, omdat hun monumentale boerderij niet aardbevingsbestendig was. Het huis is gesloopt en op dezelfde plek staat nu een nieuwe, houten woning die bijna klaar is.

Martin en Annemarie blikken terug op het interview van voormalig RTV Noord-presentatrice Janine Abbring uit Westeremden met minister Eric Wiebes.

Annemarie, het Groningen-stuk is voorbij, wat vond je ervan?

Wacht even hoor, nu al? Hij is hier wel heel makkelijk mee weggekomen. Janine vroeg niet door op de punten die voor mij van belang zijn. Er was teveel aandacht voor het besluit dat de kraan dichtgaat, terwijl voor mij van belang is: wat zijn de gevolgen voor de mensen?

Maar hij neemt met het dichtdraaien van de gaskraan toch de oorzaak weg?

Jazeker, en ik ben ook blij verrast met zijn ideeën daarover, maar dat zegt nog niets over de gevolgen daarvan voor de mensen in Groningen. We zijn nog niet van de bevingen af.

En ik krijg kippenvel als voor de zoveelste keer wordt gezegd: alle schade wordt vergoed. Dat is nu niet zo, mensen moeten jaar in jaar uit ervoor knokken. Ik had minimaal verwacht dat Janine daar langer op door zou gaan.

Minister Wiebes zei tegenover huilende mannen te hebben gezeten wiens huis mogelijk gesloopt moet worden vanwege de versterking. Dat maakte indruk op hem. Jullie huis is gesloopt. Wat doen die woorden met je?

Ik vind dat holle woorden, daar hebben ze over nagedacht. Ik vóel niet dat hij het heel erg vindt dat hij tegenover huilende mannen zit. Ik denk dan bij mezelf: ga zorgen dat je wat voor deze mensen doet.

Het wordt tijd dat ze in Den Haag beseffen dat ze er nog lang niet zijn. Ze moeten ophouden met zeggen dat ze revolutionair zijn nu de gaskraan dichtgaat. Laat Wiebes zich realiseren dat mensen in Groningen veel concretere acties nodig hebben.

Jullie zijn inmiddels een stap verder. Op de plek van de gesloopte boerderij staat nu een nieuwe, houten woning die bijna klaar is. Hoe kijk je naar Wiebes met dat in het achterhoofd?

Ik hoor bij dat kleine groepje dat weer toekomstperspectief heeft, maar ik voel al die mensen die diep in de ellende zitten en weet welke weg ze nog te gaan hebben. Dát gevoel ontbrak vanavond bij de minister.

Wiebes zei aan het begin van het interview dat hij met 10-0 achter staat in Groningen. Is daar na vanavond verandering in gekomen?

Ik hoor bij de groep: eerst zien, dan geloven. Ik zou zeggen: ga eens aan de bak voor mensen in Groningen. Kijk niet alleen naar de technische gevolgen van het dichtdraaien van de gaskraan, maar kijk wat hier gebeurt, want er speelt veel meer. Wat mij betreft staat de minister nu met 11-0 achter.

Jullie hebben straks een nieuwe aardbevingsbestendige woning. De buitenkant is zo goed als af. Wanneer is de verhuizing?

Het zijn nu de laatste loodjes. We hopen er zeker voor de jaarwisseling in te zitten. Het wordt heel mooi. Ik ben alleen bang dat Nederland dit ziet, en denkt: ze hebben het goed voor elkaar daar in Groningen.

Je bent iemand die in de media graag opkomt voor de Groningse zaak. Als je straks in je nieuwe huis zit en alles voor elkaar hebt, trek je je dan qua publiciteit wat meer terug?

Ik ben op zoek naar een rol waarin ik in deze hele discussie waarde kan toevoegen. Dat vind ik ontzettend lastig. Als mensen bij mij op de stoep staan en ik kan ze helpen, dan zal ik altijd de deur voor ze opendoen. Ik blijf knokken voor Groningen!

