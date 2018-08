Rosita van Gijlswijk (SP) stopt als gemeenteraadslid

Na ruim 18 jaar is het genoeg geweest, vindt SP'er Rosita van Gijlswijk (44). Het raadslid stelt zich niet kandidaat voor de komende raadsverkiezingen van 21 november. Van Gijlswijk zal nog wel worden voorgedragen als lijstduwer.

Ze begon in 1999, werd in 2006 Tweede Kamerlid en keerde in 2008 terug in de raad. Ze werd toen benoemd tot landelijk penningmeester en stopte als Kamerlid.

Grote eer

Zondag gaf Van Gijlswijk aan dat het genoeg is geweest. 'Het was een grote eer om Stadjers, de stad en de publieke zaak zolang te mogen dienen', zei ze.. 'Ik heb de afgelopen jaren meer dan ooit geleerd: 'alles is politiek, maar politiek is niet alles'. Voor de toekomst wil ik graag meer tijd voor de dingen die in het leven ook belangrijk zijn.'

Buitenparlementair

Van Gijlswijk zal 'buitenparlementair' actief blijven. 'Er is in Groningen genoeg te doen. Huurders, bijstandsgerechtigden, medewerkers in de thuiszorg: door kabinets- en collegebeleid onder leiding van D66 zijn zij de afgelopen jaren flink in de knel gekomen. Buiten het parlement verdienen zij een helpende hand.'

