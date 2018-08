Deel dit artikel:











Bekladding gasmolecuul opgeëist door GroenFront De besmeurde gasmolecule vanuit een auto gezien (Foto: P. Kruisman)

Wie deze maandagochtend over de A7 ter hoogte van Kolham rijdt kan het niet missen: het 'gasmolecuul' dat in de middenberm staat is met rode verf besmeurd.