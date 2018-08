Deel dit artikel:











Gasmolecuul langs de A7 beklad met rode verf De besmeurde gasmolecule vanuit een auto gezien (Foto: P. Kruisman)

Wie deze maandagochtend over de A7 ter hoogte van Slochteren rijdt kan het niet missen: de 'gasmolecuul' die in de middenberm staat is met rode verf besmeurd.

Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het besmeuren van het monument dat in juni 2009 onthuld werd. Vondst gasbel Het werd destijds geplaatst ter ere van het vijftigjarig jubileum van de vondst van de gasbel bij Slochteren. Lees ook: - Financiering van het Andere Monument bijna rond

