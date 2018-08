'Het lek is nog niet boven. Maar de overwinning was heel welkom. Als deze wedstrijd ook verloren werd, was er een mineurstemming ontstaan. Nu zag je na afloop allemaal blije mensen bij FC Groningen.'

Dat zegt analist Wim Masker in het wekelijkse sportforum op Radio Noord over de winst van FC Groningen tegen De Graafschap. Het was voor de ploeg van trainer Danny Buijs de eerste competitiezege, na nederlagen tegen Vitesse en Willem II.

'Goed voor het gemoed'

'De eerste twee wedstrijden stond er niet echt een team', was analist Richard Vennema opgevallen.

'Ze wilden wel hard werken, maar kwamen gewoon kwaliteit tekort. Ik maak me nog steeds wel een beetje zorgen om de FC. Het is maar De Graafschap hè, we zijn er nog lang niet. Maar voor het gemoed van de spelers is het goed.'

Leuk dat er een keer een plan uitkomt Stefan Bleeker - verslaggever

'Breij lichtpunt'

De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Michael Breij, die zijn basisdebuut maakte voor Groningen. Hij werkte de bal met het hoofd in het doel, na een assist van de Duitser Tim Handwerker.

'Vrijdag op training hebben ze het precies zo geoefend. Leuk dat er een keer een plan uitkomt', stelt verslaggever Stefan Bleeker.

Masker noemt het spel van Breij 'een lichtpunt'. 'Hij deed het goed, in de voorbereiding was ik al enthousiast over hem. Als hij erin kwam, ging het vaak wat beter.'

Onrust

In de aanloop naar de wedstrijd was er onrust bij FC Groningen, met Jesper Drost en Tom van Weert in de hoofdrollen. Het duo sprak zijn onvrede uit over het feit dat ze gepasseerd werden en werd uiteindelijk niet in de selectie voor de wedstrijd tegen De Graafschap opgenomen.

Volgens Masker is het beter als Drost vertrekt bij Groningen.

'Hij heeft het tot nu toe niet laten zien en het lijkt erop dat hij ook deze trainer niet heeft weten te overtuigen. En het publiek kan hij al heel lang niet overtuigen.'

Groningen nam Drost ruim drie jaar geleden over van PEC Zwolle, waar hij indruk maakte. Dat lukt hem bij de FC niet. Vennema: 'Drost is in potentie de beste speler die Groningen heeft.'

'Klaar mee'

'De supporters zijn er klaar mee. Dat zag je ook aan een spandoek in het uitvak', zegt Bleeker.

Drost nam vrijdag voor de camera van FOX Sports geen blad voor de mond: 'Ik word er na twee wedstrijden al uit geflikkerd'.

Masker: 'Terwijl het publiek denkt: 'Nee. Je wordt er na honderd wedstrijden uitgeflikkerd'. Op een paar wedstrijden op kunstgras na was het vaak onvoldoende. Het is niet zo dat hij niet wil werken, maar hij gaat geen duels aan.'

'Drost moet het van zijn techniek hebben, maar ook die laat hem vaak in de steek. Ballen die van zijn voet afstuiten... Natuurlijk doet hij dat niet met opzet. Ik denk dat hij ergens een frisse start moet maken. En dan zal je zien dat het gewoon weer een heel goede eredivisiespeler is.'

Als hij niet wegkomt, denk ik niet dat hij voor problemen gaat zorgen Wim Masker - analist

'Van Weert heeft aanvoer nodig'

Voor Van Weert is nog wel toekomst bij Groningen, meent Masker.

'Ik vind hem best een goede spits, alleen heeft hij aanvoer nodig vanaf de vleugels. Hij heeft ook wel zijn beperkingen, het lukt hem bijvoorbeeld niet om op snelheid iemand te passeren. Het is een goede speler om erbij te hebben, een intelligent, hardwerkende jongen. Als hij niet wegkomt, denk ik niet dat hij voor problemen gaat zorgen.'

Bleeker 'Maar hij is wel een speler die 12 tot 15 goals maakt, als je hem een seizoen lang laat staan.'

