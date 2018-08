Advocaat: 'Jos B. moet niet onnodig aan de schandpaal worden genageld'

Moeten media verdachten wel of niet bij hun volledige achternaam noemen? Advocaat Niek Heidanus vindt van niet. 'Daar zijn geen wetten of regels voor. Het is een erecode onder journalisten.'

Deze discussie laaide zondagmiddag op nadat de 55-jarige Jos B. werd aangehouden in Spanje, op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. B., waarvan zijn laatst bekende woonplaats Veendam is, wordt sindsdien door diverse media bij zijn volledige achternaam genoemd. Andere media gebruiken 'B.'.

Ordentelijke samenleving

Wat is juist? Want vóór de aanhouding werd door media en politie overwegend zijn volledige achternaam gebruikt. RTV Noord kiest ervoor om vanaf nu 'B.' te zeggen. Dit zorgt bij menig lezer en luisteraar tot misgenoegen, getuige reacties via de telefoon en op sociale media. De één vindt het een 'zuiver standpunt', de ander een 'belachelijke actie'.

Volgens advocaat Heidanus is 'B.' juist. 'B. is op dit moment verdachte, hij is geen dader van het feit. We hebben met elkaar afgesproken dat we een verdachte niet met naam en toenaam in de kant zetten. En dat vind ik een groot goed in onze ordentelijke samenleving.'

Volgens de advocaat moet er een rustige berechting plaatsvinden, nu B. is aangehouden.

Schadelijk voor familie

'Ik weet ook wel dat iedereen weet om wie het gaat en zijn naam en foto heeft gezien', vervolgt Heidanus. 'Maar we maken nu een nieuwe stap in de zaak. Hij wordt nu officieel verdacht, hij is aangehouden en hij zal worden verhoord. Hopelijk zal hij ook worden berecht. Dan is het ook fair dat iemand als verdachte wordt gepresenteerd.'

Niet alleen voor de verdachte zelf, zegt de advocaat, maar ook voor de familie. 'Je wilt ook niet dat jouw naasten met naam en toenaam worden genoemd. Dat is schadelijk voor de familie. Zijn zus in Veendam is wat dat betreft ook tekort gedaan. Het heeft een enorme impact op haar. En haar naam wordt ook genoemd. Dat is een schending.'

Erecode onder de loep

Hoewel het gebruik van een initiaal als achternaam volgens Heidanus een 'erecode' is onder journalisten, wordt dat niet door ieder medium gehanteerd. Waar RTV Noord, NOS, Trouw en anderen er bewust voor kiezen om na de aanhouding 'B.' te gebruiken, kiezen onder meer Telegraaf, NU.nl en AD ervoor om zijn volledige achternaam uit te schrijven.

'Misschien dat het langzamerhand weer wat bij elkaar komt en dat iedereen beseft dat eigenlijk alleen de initialen moeten worden gebruikt', zegt Heidanus. 'Politie en justitie hebben dit correct gedaan. Het was (voor het vinden van B., red.) van groot belang om zijn naam te noemen en zijn foto te publiceren, dat begrijpt iedereen.'

'Nu hij is gevonden, is dat belang niet meer aanwezig', vervolgt de advocaat. 'Dan moet je ook als journalisten begrijpen dat het gewoon niet meer fatsoenlijk is om hem met naam en toenaam te noemen. De onafhankelijke rechter zal straks een oordeel vellen. B. hoeft niet onnodig aan de schandpaal te worden genageld.'

