'Dit is het laatste dat ik voor mijn ouders kan doen'

Wilna de Grooth-Van der Sluis heeft er twaalf jaar voor geijverd en nu is het zo ver: haar ouders hebben postuum de Yad Vashem-onderscheiding gekregen van de staat Israël. 'Ze krijgen een eeuwige naam die nooit uitgewist kan worden.'

Ze nam maandagmiddag in de synagoge in de stad Groningen uit handen van de Israëlische ambassadeur de medaille in ontvangst.

Haar ouders verborgen in de Tweede Wereldoorlog een Joodse onderduiker die daardoor de oorlog ook overleefde. Maar haar vader, Willem van der Sluis, werd op het eind van de oorlog als verzetsstrijder gepakt en door de Duitsers gefusilleerd.

'Ik sprong een gat in de lucht'

Mevrouw De Grooth-Van der Sluis hoorde op 2 januari dat de onderscheiding werd toegekend.

'Dat was een heel goed begin van het nieuwe jaar. Ik sprong een gat in de lucht. Gelukkig zit het dak er nog op.'

'Dit is eigenlijk het laatste dat ik voor mijn ouders kan doen. Mijn vader heb ik nooit gekend. Hij is gefusilleerd toen ik nog geen drie maanden was. Het opvangen van onderduikers heeft mijn vader zijn leven gekost, dat is een hoge prijs.'

Waarom duurde het zo lang?

Het heeft twaalf jaar geduurd voordat de onderscheiding is toegekend.

'Normaal is het altijd een kind van degene die de oorlog heeft overleefd die het aanvraagt. In dit geval is het niet mogelijk, want Sallie Lindeman die bij mijn ouders zat ondergedoken is kinderloos gestorven.'

'Ik vraag het aan, maar was toen een baby van twee en een halve maand. En die weet echt niet wat er toen gebeurd is. Ik heb allerlei voorwerpen moeten vinden. En ook nog een ooggetuige uit die tijd. Die mevrouw is nu 95 jaar.'

Gemarteld

Mensen van de verzetsgroep waar haar vader bij zat werden door de Duitsers gepakt en net zo lang gemarteld tot ze de namen van de anderen noemden. 'Toen zijn ze alle twaalf opgepakt en als represaille op 2 maart 1945, in Varsseveld. Echt een drama.'

De oorlog is een rode draad in haar leven geworden. 'Ik lees er veel over, kijk veel programma's erover. Ik help mee op Joodse begraafplaatsen, ben een aantal keren met een rabbijn op reis geweest. En ik ben vrijwilliger in de synagoge. Er is soms niet veel ruimte voor andere dingen.'

'In wezen zet ik de lijn van mijn ouders voort: iets doen voor mensen. Dat is het goede voorbeeld dat ze me gegeven hebben. Ik ben trots op mijn ouders en vind dat ze de goede keuzes gemaakt hebben. Ondanks dat het mijn vader zijn leven gekost heeft.'

Jeruzalem

Israël eert met de Yad Vashem-onderscheiding niet-Joden die zich met inzet van eigen leven tijdens de Tweede Wereldoorlog ingespannen hebben voor het overleven van Joodse medeburgers. In Jeruzalem wordt ook een plaquette onthuld met de namen van het echtpaar Van der Sluis.

