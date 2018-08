Deel dit artikel:











Verkoop Pepergasthuis is zo goed als rond Het Pepergasthuishof (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De verkoop van het Pepergasthuis in Groningen is in een vergevorderd stadium. De contractbesprekingen worden volgende maand afgerond, verwacht de huidige eigenaar woningcorporatie Lefier.

De beoogde nieuwe eigenaar wordt geheimgehouden totdat de handtekeningen zijn gezet. Maar volgens de woningcorporatie hoeven de huurders niet bang te zijn dat ze hun huis uit moeten, of dat ze een veel hogere huur voor hun kiezen krijgen. Voorwaarden aan de verkoop Lefier-woordvoerder Elza Bulstra: 'Belangstellende partijen kregen vooraf te horen welke voorwaarden wij stellen aan de verkoop. Wij willen dat het complex een sociale functie houdt.' In juni meldde een woordvoerder van de gemeente dat het Groninger Monumentenfonds mogelijk het gasthuis aan de Peperstraat zou willen overnemen. Maar volgens Bultstra is het nooit tot serieuze onderhandelingen gekomen met dit fonds. Bekend hofje Het Peperhuisgasthuis is één van de bekendste 'hofjes' in de historische binnenstad van Groningen. Het complex bestaat uit 29 huurwoningen en heeft daarnaast een kapel. Lefier wil er vanaf, omdat het onderhoud de woningcorporatie te veel geld kost. Lees ook: - Bewoners Pepergasthuishofje bezorgd over verkoop: 'Wij worden er zeer onrustig van'

