Lopend Vuur: We kunnen wel zonder vaste telefoon

Frankrijk stopt na 140 jaar met de vaste telefonie. Over twee maanden is het niet meer mogelijk om een vaste telefoonlijn aan te vragen. Daarna wordt het hele systeem geleidelijk afgebouwd.

Over vijf jaar bestaat het landelijke vaste telefonienetwerk dan niet meer in Frankrijk.

Na 140 jaar trouwe dienst is de vaste telefoon dus niet meer nodig. De smartphone en internet hebben de taak overgenomen.

Heb jij thuis nog een vaste telefoon? Ons Lopend Vuur vandaag:

Heb je nog een vaste telefoon thuis? Hoe vaak bel je daar dan nog mee?

Praat mee!

Bel je alleen nog maar met de smartphone? Bel je überhaupt nog wel, met al die appjes? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

Tentenkamp

Een tentenkamp voor studenten is Groningen onwaardig, was ons Lopend Vuur vrijdag. 78 procent van de 2911 stemmers is het eens met die stelling.