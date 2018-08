Politie: branden Schiermonnikoog aangestoken, dader onbekend

De politie heeft het onderzoek naar de oorzaak van de branden op Schiermonnikoog afgerond. Zij vermoedt nog steeds dat de duinbranden, die begin deze zomer het eiland teisterden, zijn aangestoken.

In twee dagen tijd ontstonden er vijf branden op verschillende locaties. Een groot stuk duingebied brandde hierdoor af.

Brandstichting

De politie heeft forensisch onderzoek gedaan. 'Er zijn geen sporen gevonden waaruit blijkt dat de brand op natuurlijke wijze is ontstaan. Daarom gaan we er vanuit dat er sprake is van brandstichting. Maar er zijn geen verdachten in beeld', laat een woordvoerder van de politie weten. Er zijn namelijk geen sporen gevonden die naar een verdachte wijzen.

Als er nieuwe tips binnenkomen, dan pakt de politie het onderzoek weer op.