Bestuurder in koopzondagenruzie Paddepoel stopt: 'Het is welletjes'

Eén van de hoofdrolspelers in het koopzondagenconflict in het stad-Groningse winkelcentrum Paddepoel doet niet meer mee. Paul Beeres is met zijn bedrijf Horas Beheer BV uit het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) gestapt.

Volgens de 69-jarige Beeres neemt het bestuur teveel tijd in beslag. Ook zijn leeftijd speelt mee. 'Het is welletjes. Er zijn andere dingen die aandacht vragen.'

Steeds heftiger

Beeres - die enkele panden in het winkelcentrum bezit - besloot na zijn pensioen in het bestuur van de eigenarenvereniging plaats te nemen. Die VvE raakte in conflict met een deel van de winkeliers over de verplichting om op de maandelijkse zondag open te zijn. De ruzie werd steeds heftiger, met rechtszaken, spoeddebatten en landelijke media-aandacht tot gevolg.

Winkeliers

Volgens de betrokken winkeliers is de rol van Beeres bepalend geweest voor de starre houding van de Vereniging van Eigenaren over de koopzondagen. Voor Peter Oest van Paddepoel Fietsen is zijn vertrek dan ook goed nieuws. 'Het biedt weer hoop. Misschien dat de rest ons wel fatsoenlijk wil aanhoren.'

Volgens bloemist René Bolhuis is dat nog maar afwachten. 'Ik hoop van harte dat wij met elkaar het vertrouwen herstellen zonder juridisch getouwtrek. Zo niet dan blijkt volgens mij dat de heer Beeres toch nog op de achtergrond aan de touwen trekt.'

Erik Jongholt van Sooloo Mannenmode moet het ook nog maar zien. 'Ik vraag me af of het tactiek is of welgemeend. Ik had liever gehad dat het bestuur zelf tot inkeer was gekomen, inclusief Paul Beeres.'

'Ik kan me leukere dingen voorstellen'

Beeres benadrukt dat zijn vertrek niet moet worden gezien als 'buigen voor chantage'. Maar de koopzondagenruzie speelt wel mee. 'Ik kan me leukere dingen voorstellen. Ik heb lieve kleinkinderen, die geef ik ook graag aandacht. Hiermee kan ik anders wel tot mijn tachtigste doorgaan.'

Ondertussen zit het conflict nog altijd in een impasse. Paddepoel Fietsen weigert contributie te betalen aan de Vereniging van Eigenaren, omdat de rechter heeft bepaald dat de winkelier geen lid meer is. De VVE pikt dit niet en blijft rekeningen sturen.

Uitspraak hoger beroep

Verder is het wachten op het hoger beroep tegen de uitspraak van de Groningse rechtbank dat Paddepoel Fietsen de opgelegde boetes voor het dichtblijven op koopavond moet betalen.

De gemeente Groningen is ook bij de ruzie betrokken en wil dat er nu eerst draagvlak komt voor het openingstijdenbeleid van de Vereniging van Eigenaren. Zo niet, dan hoeft het winkelcentrum niet te rekenen op medewerking van de gemeente bij uitbreidingsplannen.

