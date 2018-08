OM over veelpleger: 'Dit kan onmogelijk zo doorgaan'

Een 46-jarige man uit Groningen pleegde in vijf jaar twintig misdrijven en werd dertien keer veroordeeld. Het OM eist nu dat de man moet worden opgenomen in een kliniek voor veelplegers.

'Dit kan onmogelijk zo doorgaan', zei de officier van justitie.

Meerdere rechters

Op 26 juni stal de man doosjes rode bessen van een fruitkraam op de Vismarkt in Stad. Gezien het delict zou dit aanvankelijk een zaak zijn voor de politierechter. Maar dit was alweer het twintigste misdrijf van de man, van oorsprong een Armeniër. Het Openbaar Ministerie wilde dat meerdere rechters zich over de zaak zouden buigen.

Verboden vruchten

Nadat de man met de bessen betrapt werd, bekende hij de diefstal. Hij had de vruchtjes gestolen omdat hij honger had. Ook had hij niets kunnen kopen voor zijn kinderen die hem zouden bezoeken. De reclassering kwam vervolgens met het advies om de man voor deze keer voorwaardelijk te straffen, maar daar wilde de officier niets van weten: 'Ik blijf bij mijn eis.'

Met regelmaat de cel in

De man pleegde twintig misdrijven in vijf jaar tijd, veelal onder invloed van drugs. Hij heeft inmiddels dertien veroordelingen op zijn naam staan en lijkt dus hardleers. Van begin 2015 tot eind 2017 zat de man regelmatig in de cel vanwege winkeldiefstallen, die hij pleegde in onder meer Amsterdam, Groningen en in Delfzijl.

Uitgeprocedeerd

De man zei tegen de rechters dat hij geen drugs meer gebruikte. 'Dan zou ik mijn hoofd niet durven laten zien.' Ook opperde hij dat hij in Nederland wilde blijven. De Armeniër is een uitgeprocedeerde asielzoeker en komt uit een land dat als veilig wordt beschouwd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Tot die tijd zit hij vast.