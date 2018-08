Donar kan opnieuw terecht in Leek voor de Europacup

Donar in de hal in Leek (Foto: donar.nl)

Donar kan net als vorig jaar rekenen op de hulp van de gemeente Leek tijdens de Europese campagne. Mocht het nodig zijn, dan kunnen de Groningse basketballers in het Topsportcentrum van Leek terecht.

Op woensdag 17 oktober is MartiniPlaza niet beschikbaar voor Donar. Daarom heeft de gemeente Leek het Topsportcentrum als speelhal aangeboden.

Europe Cup

Als de Groningers in de voorronde van de Champions League worden uitgeschakeld, dan gaan ze verder in de Europe Cup. In dat geval zou Donar op 17 oktober moeten uitwijken naar Leek voor het thuisduel.

Champions League

Mocht de ploeg van coach Erik Braal zich plaatsen voor de poulefase van de Champions League, dan speelt Donar op 17 oktober thuis tegen BK Opava uit Tsjechië. Donar heeft het verzoek ingediend bij die club om het uit- en thuisduel om te draaien, waardoor het probleem wordt opgelost.

Sigal Prishtina

Donar begint op donderdag 20 september aan de voorronde van de Champions League, in Kosovo tegen Sigal Prishtina. Twee dagen later is de return in MartiniPlaza. De Groningers moeten in totaal drie voorronden overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

