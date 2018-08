Monteurs gezocht: 'Twee rechterhanden is fijn, een hart dat klopt en de wil om te werken'

De economie draait op volle toeren, maar aan monteurs is een groot gebrek. Alleen al in deze regio kunnen direct tweehonderd monteurs aan het werk worden geholpen in de installatiebranche.

Het samenwerkingsverband Werk in Zicht is daarom op zoek naar mensen die affiniteit hebben met techniek en omgeschoold willen worden. Na een werk-leertraject zijn zij gegarandeerd van een baan als monteur.

'Twee rechterhanden is fijn, een hart dat klopt en de wil om te werken', zegt Sandra Holtjer van Werk in Zicht over de mensen die ze zoeken.

Ervaring niet nodig

Komend najaar gaat er een nieuw werk-leertraject van start voor monteurs. 'En dat is heel divers. Het gaat om monteurs voor gas, water en licht, zonnepanelen, maar ook elektro-installatie.'

Dergelijke trajecten zijn al eerder aangeboden, zegt Michel Dammer van Werk in Zicht.

'Het is een succesvol project. We zoeken eigenlijk mensen die geen ervaring hebben in de bouw of techniek, maar die er wel feeling mee hebben. Bijvoorbeeld mensen die hun eigen huis verbouwd hebben'

Baangarantie

Het zogenaamde voorschakelproject, de eerste drie of zes maanden, is met behoud van uitkering.

'Je hebt na afloop gegarandeerd een baan', zegt Dammer. 'Tenzij je het verprutst natuurlijk. Als je een paar keer niet komt opdagen, bijvoorbeeld. Maar als jij laat zien dat je wilt en je kunt het, heb je een baan hier in de buurt.'

'Hoe leuk is het dat je mensen nu weer perspectief kan geven op werk?', stelt Holtjer.

Vakman maken

Geïnteresseerden kunnen via de website kansrijkberoep.nl kijken wat de mogelijkheden zijn.

Damer: 'We hebben ook trajecten voor de bouw, timmerman bijvoorbeeld, of metselaar. Maar ook voor industrieel reiniger. Steeds meer bedrijven zien dat de vakman er niet meer is, dus moet er een vakman gemaakt worden.'

Lees ook:

- Nieuwe website om sneller een betaalde baan te vinden (2016)