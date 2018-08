Geen bezwaar ingediend: Qbuzz blijft definitief busvervoerder na 2019

Qbuzz mag vanaf 2019 definitief het busvervoer in Groningen en Drenthe verzorgen. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gunning.

Vorige maand maakte het OV-bureau Groningen Drenthe al bekend dat Qbuzz de concessie voor het busvervoer in beide provincies zou behouden. De andere inschrijvers waren Arriva en Connexxion. In de zes weken bezwaartermijn hebben zij geen bezwaar ingediend, waardoor de toekenning definitief is geworden.



Voor tien jaar

De concessie gaat in per december volgend jaar en heeft een looptijd van tien jaar.

