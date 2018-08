Jos B. laat zich uitleveren aan Nederland

Jos B., de man die wordt verdacht van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, wordt uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de Spaanse rechter besloten.

De 55-jarige B. - die in Veendam een postadres heeft - werd maandag verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. Die heeft geoordeeld dat B. vanwege groot vluchtgevaar in hechtenis blijft. De rechtbank doet geen mededelingen over wat hij allemaal gezegd heeft.

Binnen enkele dagen

Wel is bekendgemaakt dat B. akkoord is gegaan met de versnelde procedure voor zijn uitlevering. Dat betekent dat hij waarschijnlijk al binnen enkele dagen naar Nederland komt.

