Groningers vertegenwoordigen Nederland op Chinese tentoonstelling

Henk Helmantel, Rein Pol, Hilda Snoeijer en Tom Hageman zijn vier Groninger kunstenaars van wie er werk ten zien is op de 5e Silk Road International Art Exhibition.

De tentoonstelling, die volgende week vrijdag begint, is één van de grootste van China en wordt gehouden in miljoenenstad Xi'an. Er is werk te zien van driehonderd kunstenaars uit 118 landen. Nederland wordt vertegenwoordigd door de vier Groningers.

Volgens Stadjer Tom Hageman is het niet gek dat de Chinezen hun oog op de Groningers hebben laten vallen. 'Chinezen zijn bijzonder geïnteresseerd in klassieke kunst en daar zijn wij goed in.'

Vakmanschap kunstenaar voorop

Hageman is behalve kunstenaar ook oprichter van de Klassieke Academie in Groningen. Bij die kunstopleiding staat het vakmanschap van de kunstenaar voorop.

'In Noord-Nederland is dat bewaard gebleven terwijl het elders in West-Europa is verdwenen. In een land als China is vakmanschap nog altijd een belangrijke maatstaf.'

Of de Groningers hun werk door de tentoonstelling aan Chinezen kunnen verkopen is volgens Hageman nog de vraag. 'Een schilderij verkopen in China is op zich nog vrij lastig met invoerrechten en dergelijke.' Hij denkt dat het vooral voor het cv van de deelnemers interessant kan zijn.

Contacten leggen

Hageman hoopt vooral contacten te kunnen leggen met de Chinezen, die net als hij hart hebben voor klassieke kunst. Hij is bezig met het opzetten van een wereldwijd netwerk van klassieke kunstacademies, The International League of Fine Art Schools.

'We hebben al relaties met onder meer Indonesië, Australië, Amerika en China past daar prima bij', zegt Hageman. Hij hoopt op termijn een uitwisselingsprogramma op te kunnen zetten voor docenten en leerlingen van de Klassieke Academie.



De 5e Silk Road International Art Exhibition in Xi'an begint op 7 september en duurt tot en met 7 oktober.