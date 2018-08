Actievoerders oefenen: 'Ik kan een heethoofd zijn, maar weet nu hoe ik kalm moet blijven'

De actievoerders van Code Rood die hun tenten hebben opgeslagen bij Leermens, oefenden maandagmiddag voor de zitactie van dinsdag.

Zo testten ze onder meer uit hoe ze het beste kunnen gaan zitten als ze dinsdagmorgen actievoeren bij het NAM-tankenpark in Farmsum.

'We moeten ons goed voorbereiden, zodat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt', zegt actievoerder Bob, een van de trainers.

Verhoortechnieken

Ook werden de actievoerders voorbereid op de verhoortechnieken die de politie kan gebruiken en de manier waarop ze daarop moeten reageren.

Kalm blijven

Een van de actievoerders die oefenden is Jan Dales, die regelmatig bij acties tegen de gaswinning aanwezig is. Al spreekt hij zelf liever over 'burgerlijke ongehoorzaamheid'.

'Aan zoiets groots als dit heb ik nog nooit meegewerkt. Ik kan een heethoofd zijn, maar weet nu hoe ik kalm moet blijven.'

