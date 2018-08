Winsumer moet de cel in na mislukte roofoverval op schoolplein

Een 20-jarige man uit Winsum is voor de betrokkenheid bij een straatroof door de rechtbank veroordeeld tot zes maanden cel. Van die straf zijn 163 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf opgelegd van tachtig uur.

De straf wijkt af van de eis van de officier van justitie. Die wilde de jongen voor twaalf maanden (vijf maanden voorwaardelijk) achter slot en grendel zien.

Duizend euro

De straatroof vond 11 januari om 15:00 uur 's middags plaats op een schoolplein van het Noorderpoort College aan de Hora Siccamasingel in Groningen.

Bij de roof, waarbij meerdere personen betrokken waren, werden twee tassen van een leerling geroofd. In één tas zou duizend euro zitten en daarvan was de Winsumer op de hoogte. Hij was niet fysiek bij de straatroof aanwezig, maar wachtte even verderop in de auto van zijn vader.

Bedreiging met schroevendraaier

De leerling werd tijdens de roof bedreigd met een schroevendraaier, en daarmee ook geprikt. De tassen bleken, op een laptop en schoolspullen na, leeg. De overvaller spurtte daarna naar de Winsumer, die hem naar huis bracht en doorreed naar Winsum. O

Oplettende getuigen hadden het kenteken van de auto genoteerd, waardoor agenten verhaal bij de man konden halen in Winsum.

'Overtuigend bewijs'

Volgens de rechtbank is er tussen de overvaller en de Winsumer veelvuldig contact geweest over de auto, het geld en het tijdstip van de roof. Ook was de man uit Winsum op de hoogte van de duizend euro die buitgemaakt moest worden. 'En daarnaast ligt er nog het overtuigende telefonisch bewijs tussen de heren.'

De overvaller met de schroevendraaier werd in april van dit jaar al door de rechtbank veroordeeld tot een jeugdstraf.