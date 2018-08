Eerste internationale studenten trekken in noodtenten: 'I'm not happy'

Vierenvijftig internationale studenten trekken komende week in de tenten die de Rijksuniversiteit Groningen op sportcomplex de ACLO heeft geplaatst.

Maandagavond slapen er zes studenten, uit Duitsland en China. In totaal staan er drie noodtenten met in elke tent dertig bedden. Douchen en toiletbezoek kan in twee kleedkamers van het sportcomplex. Het gebouw is verder 's nachts gesloten; een bewaker houdt een oogje in het zeil.

Student Mustuc Cristian Alexandru uit Moldavië is één van de bewoners die er vanaf morgenavond intrekt. Hij is niet boos. 'Mijn studie is belangrijker. Als ik daarvoor tijdelijk in een tent moet slapen, dan is dat niet anders.'

De Moldavische student heeft er alles gedaan om een kamer te vinden, tot het aanspreken van mensen op straat aan toe. 'Er zijn dagen geweest dat we iedereen op straat vroegen om woonruimte.'

Wél boos

Een andere student die niet met naam en toenaam genoemd wil worden is wel boos. Hij baalt dat de universiteit de huisvesting niet op orde heeft: 'I'm not happy'. Ook hij zegt alles geprobeerd te hebben, van Kamernet tot Facebook.Hij moest in de Universiteitskrant lezen dat de noodtenten er staan.

Volgens woordvoerder Jorien Bakker heeft de universiteit er alles aan gedaan om studenten te bereiken. 'Al onze aangemelde studenten hebben we vier keer een mail gestuurd. We weten ook dat ze zijn aangekomen en massaal zijn geopend en gelezen.'

Vorig jaar hadden we een voormalig COA-pand tot onze beschikking. Zulke gebouwen zijn er nu niet Jorien Bakker - Woordvoerder RUG

Dat studenten nu in tenten moeten slapen valt de universiteit niet te verwijten, zegt Bakker. 'Vorig jaar hadden we een voormalig COA-pand tot onze beschikking. Zulke gebouwen zijn er nu niet.'

De internationale studenten in de noodtenten mogen overdag gebruik maken van het sportcomplex; ze mogen er ook sporten. Ook voor het opladen van telefoons zijn ze op het gebouw aangewezen; in de tent is geen stroom.

Aanvankelijk leek het erop dat ze overdag niet in de tent terecht konden, maar de universiteit probeert nog te regelen dat dit wel kan. Hun waardevolle spullen kunnen ze kwijt in een kluis. Ze krijgen een polsbandje om zodat ze herkenbaar zijn.

Hotelboot

Naast de noodtenten heeft de Rijksuniversiteit Groningen nog een hotelboot geregeld. Daar zijn nu niet meer dan vijftien aanmeldingen voor. Verblijf op de boot kost 1300 euro per maand; dat is voor studenten vaak teveel. Bij dat bedrag zit wel ontbijt, lunch en diner inbegrepen.

Overigens is ook de voormalige vluchtelingenopvang aan de Van Swietenlaan weer voor internationale studenten beschikbaar. Dit jaar is het geen noodopvanglocatie meer, maar een echt (internationaal) studentenhuis.

Lees ook:

- 'Zes studenten maken gebruik van tentenkamp'

- Universiteit vraagt stafmedewerkers om internationale studenten op te vangen

- Bulgaarse zoekt kamer in Groningen: 'Het is moeilijker dan verwacht'