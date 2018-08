Gedwongen behandeling dreigt voor hardleerse Stadjer: 'Kansen genoeg gehad'

Het Openbaar Ministerie vindt dat een 51-jarige Stadjer gedwongen moet worden behandeld. Volgens het OM hield hij zich niet aan de voorwaarden nadat hij in maart voorwaardelijk tot twee jaar inrichting voor veelplegers werd veroordeeld.

De man kon de kliniek nog enigszins ontwijken door zich twee jaar aan bijzondere voorwaarden te houden. De veelplegers-waarschuwing was hem opgelegd omdat de man vernielingen had gepleegd in de Poelestraat en agenten op de Grote Markt had beledigd.

Luidkeels bier drinken

De man dronk - veelal luidkeels - alcohol op straat. Wanneer handhavers daar iets van zeiden, kregen ze een scheldtirade over zich heen. De reclassering krijgt geen grip op de man, die voornamelijk op straat leeft en contacten met hulpverleners mijdt.

Geen uitkering, geen woning

Eén van de voorwaarden die de man kreeg opgelegd was dat hij zich liet inschrijven voor een woning. Nu hij dat heeft verzuimd, heeft de man geen uitkering en leeft hij weer op straat. Daar schreeuwt hij opnieuw en zorgt voor overlast.

Verslavingstrajecten

'Hij wist dat de inrichting aan de orde zou komen, hij heeft kansen genoeg gehad. Gedwongen behandeling is wat ik eis', zei de officier.

De man is sinds 2003 een bekende in hulpverlenersland en doorliep diverse verslavingstrajecten, allemaal zonder succes. De uitspraak in deze zaak is over twee weken.