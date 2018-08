Veroorzaker verkeersongeluk Veendam had net een maand zijn rijbewijs

Voor het veroorzaken van een ernstig verkeersongeluk in Veendam moet een 26-jarige Veendammer mogelijk een werkstraf van tachtig uur uitvoeren. Ook eist het Openbaar Ministerie een voorwaardelijk rijontzegging van een half jaar.

De man had zijn rijbewijs een maand op zak, toen het op 27 december vorig jaar misging in een bocht aan F.J. de Zeestraat in Veendam. Vanuit De Brink wilde hij de bocht nemen, maar verloor de macht over het stuur en vloog uit de bocht.

Beide benen gebroken

De Veendammer belandde met zijn auto tegen een bus, maar tussen de auto en de bus stond nog een vrouw. Zij brak door de aanrijding haar beide benen. Terwijl zij naar het ziekenhuis werd vervoerd, werd de chauffeur ondervraagd over het ongeluk.

Met de auto van de Veendammer was technisch niets mis, bleek na onderzoek. Ook had de man niet gedronken en reed hij naar eigen zeggen niet te hard. Ook werden er geen remsporen aangetroffen.

'Gierende banden'

Getuigen verklaren echter anders. De man zou met 'gierende banden' door de bocht zijn gekomen. 'Is niet waar', zei de man tegen de rechters. 'Ik zei nog tegen die agent: als ik als een idioot heb gereden, pak dan mijn roze pasje maar, want dan hoef ik het niet meer.'

De man, die nog nooit eerder veroordeeld is geweest, toonde zich betrokken bij het slachtoffer. 'Ik vind het echt verschrikkelijk, maar helaas kan ik dit niet terugdraaien.' Het slachtoffer diende geen schadeclaim in.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.