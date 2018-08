Stiefzoons Bedumse Mieke Harms mogelijk toch niet uitgezet

Worden de stiefzoons van Mieke Harms nu wel of niet uitgezet? Maandag leek het erop dat de jongste broer vandaag op het vliegtuig naar Senegal zou worden gezet, maar daar stak de Senegalese ambassade in Den Haag een stokje voor.

'Er is toch weer een gesprek met de Zweedse autoriteiten op gang gekomen. Niets is dus nog zeker', meldt Harms.

Al vijf weken vast.

De broers Pape Mater en Ibralo Fall waren op vakantie bij hun vader en stiefmoeder in Bedum en reisden door naar Zweden om een neef te bezoeken. Hun visum was in orde, maar desondanks werden ze in Zweden uit een bus gehaald en vastgezet. Momenteel zitten ze al ruim vijf weken opgesloten in een detentiecentrum.

'Of de kans door het gesprek van maandagavond kleiner is geworden dat de broers apart van elkaar worden uitgezet naar Senegal, durf ik niet te zeggen', verzucht Harms, die de berichtgeving uit Zweden nauwgezet blijft volgen.

Er is pas sprake van winst als zij hun visum terugkrijgen Mieke Harms - Stiefmoeder

Dubbel gevoel

Wanneer de broers daadwerkelijk uitgezet worden naar Senegal, zal dat de Bedumse een dubbel gevoel bezorgen. Van 'winst' wil ze beslist niet spreken.

'Dat is een relatief begrip. Ze zijn dan wel uit het detentiecentrum, maar dat is eigenlijk geen winst. Hun visum wordt geannuleerd, dus ze mogen dan niet meer in Europa zijn. Er is pas sprake van winst als zij hun visum terugkrijgen. Als ze zonder visum in Senegal zitten is het überhaupt nog maar de vraag of ze de komende jaren Europa weer in kunnen.'

Moeite met 'sorry' zeggen

Harms heeft wel een vermoeden hoe de situatie zo heeft kunnen escaleren, 'Het politieke klimaat speelt misschien een rol, er zijn straks bijvoorbeeld verkiezingen', legt ze uit. Volgens haar hebben de Zweedse autoriteiten ook simpelweg moeite om nu nog een keer 'sorry' te zeggen.

Deze jongens zijn echt onschuldig en hebben niets met criminele activiteiten te maken Mieke Harms - Stiefmoeder

'Deze jongens zijn echt onschuldig en hebben niets met criminele activiteiten te maken. Als de politie van tevoren wist dat dit er achter weg zou komen, hadden ze zich wel drie keer bedacht.'

'Verkeerd moment, verkeerde kleur'

Ondertussen krijgt een flyeractie van Algemeen Plaatselijk Belang-voorzitter Henk van der Velde de nodige steun. Harms en Van der Velde hopen dat zoveel mogelijk mensen de flyer naar de Zweedse ambassade in Den Haag doorsturen.

'We moeten de druk blijven opvoeren', stelt Van der Velde, die ook politieke motieven vermoedt. 'Deze jongens zaten daar op het verkeerde moment met de verkeerde kleur in de bus.'

