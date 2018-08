Gespot: honden op een surfplank

Een SUPplank, wetsuit en een hond. Dat zijn de ingrediënten voor de hondensport van deze zomer: hondensuppen.

Jose Stienstra (eigenaar van Hondensport Hoogkerk) organiseert al drie jaar op rij in de zomervakantie activiteiten voor baas en hond. 'We willen uniek zijn en baasjes en honden kennis laten maken met andere manieren om plezier te beleven. Vaak denken mensen er niet bij na dat ze hun hond kunnen meenemen met kanoën of zijn ze bang dat het niet lukt om andere activiteiten te doen. En daarom proberen we elk jaar weer iets anders te verzinnen.'

'Leuke afwisseling'

Martin Jongsema en hond Tygo kunnen dat wel waarderen. Ze suppen voor de tweede keer. 'Het is een hele uitdaging om iets leuks met je hond te doen. Het is iets anders dan de africhting die we normaal doen. Dit is een leuke afwisseling.'

De wateractiviteiten trekken baasjes en honden aan uit verre omstreken. Zo komen er combinaties uit bijvoorbeeld Lelystad en Sneek. 'Er zijn weinig hondensportlocaties waar ze werk op het water doen. Daarom willen sommige hondeneigenaren er wel een stuk voor reizen', vertelt Stienstra.

Balans

Volgens Stienstra is suppen dit jaar erg populair onder hondenliefhebbers. Het is volgens haar bovendien niet gevaarlijk om met je hond te suppen. 'De hond moet leren om in balans op de SUPplank te staan. Wanneer de hond dat eenmaal kan, is het gewoon plezier maken op het water.'

Dat je balans houden lastig is, vindt Leon Oosting met zijn hond Rayja helemaal niet erg. 'Het is leuk dat de hond ook nog wel eens het water in wil springen. Het kan wel eens moeilijk zijn af en toe. Je moet het even onder de knie hebben en dan lukt het allemaal wel.'

En als de zomer voorbij is...

Stienstra heeft er vertrouwen in dat je als baas het hele jaar door andere activiteiten kan doen met je hond. 'Als er dit jaar een flink pak sneeuw ligt, kan je met je hond sleeën of iets met balans op het ijs doen.'

Meer zien van suppen met honden? Bekijk ook onze Instagram-story.

