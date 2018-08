Tom Hiariej speelt samen met Usain Bolt: 'Ik heb wel eens betere voetballers gezien'

Als voormalig FC Groningen-speler Tom Hiariej op de training van zijn Australische club Central Coast Mariners om zich heen kijkt ziet hij daar een achtvoudig olympisch en elfvoudig wereldkampioen: Usain Bolt.

De Jamaicaanse sprintlegende probeert het nu als profvoetballer. De hamvraag: kan Bolt een aardig balletje trappen, of is het vooral een commerciële stunt?

'Hoe moet je dat zeggen', zegt Hiariej, terwijl hij een beetje begint te lachen. 'Ik heb wel eens betere voetballers gezien. Al zie ik wel potentie. Hij wil het heel graag, dat merk je. Maar voor de basis heeft hij nog wel een tijdje nodig. En daar is hij ook druk op aan het oefenen.'

Niet onopgemerkt

Dat Bolt in Australië is neergestreken om zijn droom om profvoetballer te worden na te jagen, gaat niet onopgemerkt voorbij.

'Bij de eerste training waren er ik weet niet hoeveel camera's, van over de hele wereld. Dat was wel even wennen. Dat je bij zo'n legende in de kleedkamer zit, die ook gewoon zijn voetbalschoenen aantrekt. Maar na een weekje went dat ook wel weer.'

'Voetbaltechnisch wordt het lastig voor Bolt', zegt Hiariej. 'Maar er komen ook andere dingen bij kijken, de randzaken. Media-aandacht, geld.'

