Studenten proberen taal van Schiermonnikoog te redden

Drie studenten trekken zich het lot van het 'eilauners', de bedreigde taal van Schiermonnikoog aan. Ken Ho, Giovanni Pinto en Dyami Millarson willen het zelf leren en spreken om het zo verder te verspreiden.

Zo hopen ze de bedreigde taal langer te behouden. Dat meldt Omrop Fryslân.

Ouderen

Momenteel wordt het 'eilauners' met name nog door ouderen gesproken. De drie studenten willen het imago van de taal opkrikken en gaan daarover ook in gesprek met burgemeester Ineke van Gent.

De Italiaan Pinto is gespecialiseerd in uitgestorven talen. 'De taal van Schiermonnikoog is nog niet uitgestorven en ik hoop ook dat het niet zo ver komt', zegt hij over zijn motivatie.

Cursus in het Gronings

Dyami Millarson richt zich ook op Groningen. Hij wil namelijk proberen een cursus over het Schiermonnikoogs te maken in het Gronings. De taal van Schiermonnikoog lijkt op het Fries dat in een ver verleden in onze provincie werd gesproken en dat nu uitgestorven is.