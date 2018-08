Camera's weg uit Hoogezand: 'De rust is teruggekeerd'

De gemeente Midden-Groningen schaalt de beveiliging tegen brandstichting in de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand af. De camera's die er hingen om nieuwe brandstichtingen te voorkomen worden weggehaald en ook de politiesurveillances stoppen.

'Waar het ons om ging is dat de rust terugkeert in de buurt. En dat is ook gebeurd, er zijn geen branden meer geweest', zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Verdachte aangehouden

In de straat werd in juli regelmatig brand gesticht, en begin augustus werd een verdachte aangehouden. Zijn voorarrest werd onlangs met negentig dagen verlengd.

'Inbreuk op de privacy'

'Camera's is ook best een ingrijpend middel', stelt Hoogendoorn over het besluit ze nu weg te halen. 'Dan moet het wel proportioneel wat je doet. Het is een inbreuk op de privacy van mensen. Als het niet nodig is, moet je die camera's niet handhaven.'

