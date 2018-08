Groningens Ontzet: 'Een heel belangrijke ommekeer in de geschiedenis'

Het is 28 augustus, dat betekent Groningens Ontzet. De dag waarop herdacht wordt dat Bommen Berend verslagen werd en hij zijn belegering van de stad Groningen staakte.

De viering van Groningens Ontzet wordt jaarlijks georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken. Voorzitter Harrie van Ham geeft een korte geschiedenisles.

'Redeloos, radeloos en reddeloos'

'1672 was het rampjaar. Het volk was redeloos, de regering radeloos en de staat reddeloos. Voor Groningen lag het leger van Bommen Berend: Bernhard von Galen, de bisschop van Münster. Hij probeerde de stad Groningen in te nemen en dacht daarmee zijn macht te vergroten.'

'Het is hem niet gelukt, de Groningers hielden stand. Een heel belangrijke ommekeer in de geschiedenis, zeker ook voor de wording van de Staat der Nederlanden. Menig Groninger is zich daar niet van bewust, maar daar mag je erg trots op zijn. En dat vieren we elk jaar.'

'Bijzondere hobby'

'Bommen Berend had een bijzondere hobby: hij schoot met speciale bommen die brandend door de lucht kwamen en gevuld waren met kruit. En die barstte uit elkaar als hij ergens terecht kwam.'

Een aantal maanden geleden is een van die bommen nog weer gevonden.

'Die is niet ontploft en wordt met een groep re-enactors mee de stad in genomen zodat iedereen dat ding eens kan bekijken', zegt Van Ham. 'Dit is een van de twintigduizend bommen die de Groningers op hun dak hebben gehad.'

Paardenkeuring

Een van de jaarlijks terugkerende onderdelen op het programma is de paardenkeuring op de Ossenmarkt, vanaf half tien.

'De winnaar krijgt een replica van het Peerd van Ome Loeks en het paard krijgt een prachtige sjerp om. Wat mij altijd verrast: er is een hoop emotie. De winnaars zijn altijd zeer geëmotioneerd, want het is niet niks om hier op 28 augustus te winnen', zegt Jan Peuts, erelid van de organiserende vereniging.

