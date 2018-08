Lees terug: Vijf gewonden bij protest in Farmsum, 'politie moest optreden'

De politie moest dinsdagavond in actie komen om de actievoerders in het gareel te houden (Foto: Martin Drent, RTV Noord)

Bij het zitblokkade-protest van Code Rood bij de NAM-locatie in Farmsum, zijn in de avond vijf gewonden gevallen. Dat gebeurde nadat de politie demonstranten wegstuurde bij hekken.

Even na negen uur dinsdagavond vonden de ongeregeldheden plaats.

Dat gebeurde nadat actievoerders gingen staan en zitten bij de hekken nabij de gastanks. De politie greep daarbij in, met in ieder geval wapenstokken en vermoedelijk met pepperspray. Vijf actievoerders raakten gewond bij de schermutselingen. Een persoon raakte in shock en moest in een ambulance worden gecontroleerd.

'Politie moest optreden'

Volgens organisatie Code Rood was er niks aan de hand en geen reden tot ingrijpen. Volgens de politie was protesteren bij de hekken echter tegen de demonstratieregels in. 'Agenten hebben meerdere malen gevraagd om bij de hekken weg te gaan. Daar is niet naar geluisterd. Hierdoor moest de politie optreden', verklaart de politie.

De politie ontkent overigens dat er sprake is van gewonden. 'Er is een vrouw onwel geworden', luidt haar lezing.

Zo'n 450 actievoerders

Tussen de 400 en 450 actievoerders verzamelden zich bij het NAM-tankenpark in Farmsum. Met de 'zitblokkade' wilden ze aandacht vragen voor de klimaatproblematiek.

Volgens de organisatie zelf vertrokken zo'n 700 actievoerders dinsdagochtend van een tentenkamp in Leermens naar Farmsum. De bedoeling van organisator Code Rood was een vredige zitactie te houden, waarbij de ingang van de NAM wordt geblokkeerd.

Na het incident vertrokken bussen met actievoerders weer naar het tentenkamp in Leermens, waar Code Rood tot en met vrijdag zegt te bivakkeren.

