Liveblog: 'Actiekamp kan tot vrijdag duren'

Actievoerders komen aan in Farmsum (Foto: Chris Bakker/ RTV Noord)

Een actievoerder in Farmsum (Foto: Chris Bakker/ RTV Noord)

Tussen de 400 en 450 actievoerders verzamelen zich momenteel bij het NAM-tankenpark in Farmsum. Met een 'zitblokkade' willen ze aandacht vragen voor de klimaatproblematiek.

Volgens de organisatie vertrokken zo'n 700 actievoerders dinsdagochtend van Leermens naar Farmsum. De bedoeling van organisator Code Rood is een vredige zitactie te houden, naar verwachting overdag en vannacht, waarbij de ingang van de NAM wordt geblokkeerd. Een eigen telling levert zo'n 400-450 deelnemers op.

