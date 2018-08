Liveblog: Actievoerders onderweg naar zitblokkade in Farmsum

Enkele honderden actievoerders zijn momenteel onderweg van Leermens naar Farmsum. Eindbestemming is het NAM tankenpark, waar de actievoerders voor de ingang willen gaan zitten om te protesteren tegen de gaswinning in de provincie Groningen.

Dat was althans de bedoeling. Onze verslaggevers ter plaatse merken op dat de wandelaars en fietsers twee verschillende kanten opgaan. Het lijkt erop dat er ook een groep richting Zeerijp/ 't Zandt gaat. In dit liveblog houden we de ontwikkelingen bij.

Het kan even duren voordat het liveblog geladen is:

