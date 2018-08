Rondje Groningen: De Speld drijft de spot met tentenkamp voor studenten

Is het nou Gronings of Groningens ontzet? Het wordt flink door elkaar gebruikt op sociale media. Maar de ophef van de dag? Die gaat nog steeds uit naar het Groningse tentenkamp voor internationale studenten.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Hitachi!

Het Noordlease Stadion van FC Groningen is definitief verleden tijd, getuige onderstaande beelden.

2) 'Studententenkamp toont grenzen aan de groei'

'En zo zien de studentententen er van binnen uit', toont de Ukrant op Instagram, met een troosteloze foto van de tijdelijke opvang voor internationale studenten die nog geen kamer kunnen vinden. De Groningse student Sebastiaan vindt er het zijne van.

3) Briefjes voor kamers zoeken? 'Absurd dat het zo moet gaan'

Esther Tromp ziet het als zoveel Stadjers gebeuren deze dagen: een briefje in de brievenbus van een internationaal student die woningruimte zoekt. Ze schrijft het volgende erover aan de redactie:

'Goedenavond. Normaal doe ik dit niet, maar ik wilde uw redactie toch graag iets laten zien. Een cliënt van mij, bij wie ik in het kader van mijn werk kom, heeft een briefje van een internationale student in zijn brievenbus aangetroffen. Ik denk dat deze student zoveel moeite heeft met woonruimte vinden in Groningen, dan hij nu brievenbussen afgaat en daarin een briefje doet net zoals het exemplaar waarvan ik een scan heb gemaakt. Ik stuur u dit omdat het de kamernood, c.q. woningnood, onder internationale studenten wederom een pijnlijk illustratief gezicht geeft.'

'Ik ben zelf een internationale student geweest in Frankrijk gedurende zes maanden en weet me nog heel levendig te herinneren hoe bang ik was voor problemen rondom het vinden van woonruimte. In vergelijking met Frankrijk en mijn ervaringen tijdens mijn eigen buitenlandstudie, zou ik toch echt meer verwacht hebben van een Nederlandse stad als Groningen. Absurd dat het zo moet gaan; briefjes in de brievenbussen en tentenkampen met nul privé en weinig voorzieningen.'

4) Twente: Wij niet hoor

De Twentse variant op de Groningse Universiteitskrant, U Today, maakt het even duidelijk: hier geen tentenkampen.

5) Ook dat nog

En dan neemt de satirische site De Speld de Groningse studentententen ook nog eens op de hak. De studieschuld maakt het allemaal maar lastig.

6) Gronings, nee Groningens Ontzet

Geschiedkundigen en liefhebbers verwijten gemeente Groningen dat ze te weinig stilstaat bij de geschiedenis van Bommen Berend. Het verkeerd schrijven van Groningens Ontzet helpt waarschijnlijk niet...

Dat erkent de gemeente ook. Inmiddels staat het er taalkundig correct. Het Rijksmuseum staat echter ook stil bij de bevrijding van Groningen in 1672 en gebruikt eveneens de onjuiste schrijfvariant.

Tja, maar gedogen dan? In principe werd natuurlijk de stad Groningen ontzet (en is dus Groningens ontzet juist), en niet het Gronings. Taalinstituut Onze Taal doet een peiling... en dan zie je dat de voorkeur van mensen toch anders ligt:

We kunnen het ook gewoon anders oplossen:

7) In Zweden wel

Kasper Larsen was niet de meest kleurrijke speler van FC Groningen de afgelopen jaren, om het voorzichtig uit te drukken. In Zweden drukt hij zijn stempel meteen.

8) Dat duurde niet lang

Zondag sloot het iconische BIM tankstation aan de Turfsingel in Stad, vandaag werd al begonnen met de sloop. Onder andere de benzinepompen zelf zijn er weggehaald.

9) Fietsstad Groningen doet het weer eens lekker

Af en toe wordt deze video van de altijd in ontwikkeling zijnde fietsstad Groningen weer opgerakeld. Elke keer heeft-ie dan fans.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Duik hier in het roemruchte verleden.