Zeven woningen aan de Poortkampen in Zuidhorn zijn uit voorzorg ontruimd vanwege een gaslek.

Het lek is ontstaan bij werkzaamheden in een tuin. Door wind waait het gas richting de huizen. Daarom is de bewoners gevraagd hun huizen te verlaten.

Monteurs van Enexis zijn onderweg om de lekkage te verhelpen.