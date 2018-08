Lopend Vuur: Ik steun deze blokkade van de NAM-locatie

De actievoerders van Code Rood zijn vandaag begonnen met hun actie tegen de gaswinning van de NAM.

De afgelopen dagen kwamen de actievoerders van heinde en verre samen naar het tijdelijke tentenkamp in Leermens, waar de deelnemers zelfs getraind werden voor deze actie.

Veel demonstranten komen van buiten Groningen, zelfs vanuit Engeland.

Kan jij deze demonstratie steunen? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Steun je specifiek deze actie, met ook Engelsen en andere nationaliteiten? Steun je alle acties? Of ben je er niet zo van? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

Kunnen we zonder vaste telefoon?

Ja hoor, zegt 57 procent van de 4884 stemmers. Op de vraag 'Hoe vaak bel je thuis met de vaste telefoon?', zegt ruim een kwart van de mensen dagelijks.