'Groningse freelancer vraagt wederom hoogste tarief van Nederland'

Opdrachtgevers die op zoek zijn naar een goedkope freelancer, zullen misschien aarzelen om in Groningen te werven. Daar is het uurtarief namelijk voor het tweede jaar op rij het hoogste van Nederland.

Groningse freelancers vragen in 2018 gemiddeld 54 euro per uur. Dat maakt Hoofdkraan.nl bekend op basis van, naar eigen zeggen, 19.000 uitgebrachte offertes van freelancers. Het gemiddelde tarief in de provincie is met 2 euro gestegen ten opzichte van 2017.

Nederland

Freelancers in Groningen vragen meer dan het Nederlandse gemiddelde van 46 euro per uur. In Flevoland vragen freelancers gemiddeld het minst met een uurtarief van 40 euro. Friese en Drentse freelancers zijn ook relatief goedkoop met respectievelijk 44 en 42 euro. Opvallend is dat op twee provincies na, het gemiddelde tarief overal is gestegen ten opzichte van 2017.

Verbazing

Dat Groningse freelancers gemiddeld meer zouden vragen dan freelancers in andere provincies, verbaast Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de RUG.

'De enige verklaring die ik kan verzinnen is dat in Groningen meer freelancers in de hoogste arbeidssegmenten werken', zegt hij. Van Dijk doelt onder andere op economen en ICT'ers.

Vraag/aanbod

Dat het gemiddelde freelancerstarief in Nederland is gestegen ten opzichte van vorig jaar, herkent de hoogleraar wel.

'De vraag neemt toe, je hoort overal dat freelancers meer werken. De lonen stijgen echter niet echt. Maar werkgevers kunnen nu steeds vaker geen werknemers meer vinden, waardoor de lonen zo langzamerhand beginnen te stijgen.'

Ben jij werkgever of zzp'er in de provincie Groningen? Mail dan jouw ervaring naar redactie@rtvnoord.nl.



