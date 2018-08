Deel dit artikel:











Tom van Weert lijkt FC Groningen te verlaten (Foto: JK Beeld)

Het lijkt er op dat Tom van Weert FC Groningen deze week nog gaat verlaten. De aanvaller is momenteel in het buitenland voor een medische keuring. In welk land Van Weert is en om welke club het gaat, wil manager Technische Zaken Ron Jans niet kwijt.

'Het klopt dat Tom in het buitenland zit en dinsdag niet meetraint', zegt Jans, maar meer wil hij niet kwijt. Vervanger Wel laat hij weten dat, indien Van Weert vertrekt, FC Groningen een vervanger voor de spits wil aantrekken. Lees ook: - Tom van Weert baalt: 'Ik ga nadenken of het wel verstandig is te blijven'