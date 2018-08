Burgemeester over zitactie: 'Het is zeer ontspannen, houden zo!'

'Wij houden met allerlei scenario's rekening, maar het belangrijkste is dat we op dit moment voldoende politie aanwezig hebben. Om ervoor te zorgen dat de demonstratie blijft zoals hij momenteel verloopt; in een heel ontspannen sfeer.'

Dat zegt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl over de zitactie bij het NAM-tankenpark in Farmsum.

Politie op de been

Wat opvalt is de duidelijk zichtbare aanwezigheid van de politie. Te voet, te paard, op de fiets, maar ook per auto en motor. Ook de ME staat paraat.

'Er is sprake van demonstratie in een gevoelig gebied, met veel chemische industrie', verklaart Beukema. 'Dat betekent dat je ook voorbereid moet zijn op zaken die misschien niet onmiddelijk door de actievoerders zijn benoemd, maar die wel kunnen gebeuren.'

'We hebben aangegeven wat niet kan, daar zijn we duidelijk in geweest naar de actievoerders. Op het moment dat ze bijvoorbeeld het terrein op gaan of wegen blokkeren, zullen we kijken wat ons te doen staat. Maar we gaan niet in op als-danvragen.'

Gemaskerde mensen

Volgens verslaggever Mario Miskovic hangt er 'een soort festivalsfeer'. 'Maar wat mij ook opviel: er lopen ook gemaskerde mensen tussen.'

'Dat lijkt wat dreigend', vindt Beukema. 'Maar we kennen deze actiegroep van eerdere acties. En het is altijd hetzelfde, dus het verrast ons niet.'

'Het belangrijkste is dat ik al de hele ochtend van de politie hoor dat het zeer ontspannen is. Houden zo zou ik zeggen!'

