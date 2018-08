FC Groningen bekert op 27 september thuis tegen FC Twente

De bekerwedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente wordt in eigen huis gespeeld op donderdag 27 september. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De Enschedeërs rolden zaterdagavond als tegenstander uit de koker tijdens de loting voor de eerste bekerronde van de KNVB-beker.

Geschiedenis

In het seizoen 2015-2016, een seizoen nadat FC Groningen de KNVB-Beker won ten koste van PEC Zwolle, mocht FC Groningen het in de eerste bekerronde ook opnemen tegen FC Twente. Toen werd er door doelpunten van Bryan Linssen en Hedwiges Maduro met 2-1 gewonnen.

In de drie seizoenen na de bekerwinst was de tweede ronde steeds het eindstation voor FC Groningen. Was Roda JC vorig seizoen te sterk (3-1); in de twee seizoen daarvoor werd de Trots van het Noorden uit het bekertoernooi geknikkerd door FC Utrecht.

