Europarlementariër over lot stiefzonen uit Bedum: 'Een familiedrama'

Het lot van de twee stiefzonen van Mieke Harms uit Bedum is ook doorgedrongen tot het Europees Parlement. 'Er is sprake van een heleboel misverstanden en vooroordelen', zegt fractievoorzitter Sophie in 't Veld van D66.

De broers Ibralo en Pape Matar Fall uit Senegal zitten al weken vast in een detentiecentrum voor illegale asielzoekers in Zweden. Ze hadden een zogeheten Schengenvisum, waarmee je vrij kunt reizen door de aangesloten Europese landen. Maar de Zweedse autoriteiten vertrouwen het niet en willen daarom de broers uitzetten naar Senegal.



Campagnetijd in Zweden

'Ik krijg toch sterk de indruk dat de papieren wél in orde zijn', zegt In 't Veld. De komende verkiezingen in het Scandinavische land zijn volgens haar een complicerende factor.

'Het is campagnetijd in Zweden, er is een klimaat waarbij hard wordt opgetreden tegen iedereen die het land in wil. Er wordt onterecht vanuit gegaan dat deze mensen in Zweden wilden blijven, terwijl ze alleen maar familie wilden bezoeken.'

'Je ziet een race tussen de politieke partijen om maar zo hard mogelijk te zijn over migratie. Deze mensen raken daar eigenlijk totaal tussen vermalen. Het zijn geen migranten, ze gingen daar gewoon op bezoek.'

Familiedrama

Wat er met de broers gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens In 't Veld is de kans groot dat ze uitgezet worden, naar Senegal.

'En dan komen ze niet meer in aanmerking voor een visum. Dan kunnen ze ook hun vader niet meer bezoeken die in Nederland woont. Dat is natuurlijk een familiedrama.'

Druk erop zetten

In 't Veld probeert via haar Zweedse collega's in het Europees Parlement informatie te krijgen.

'En toch ook de druk erop zetten. Is er wel recht gedaan aan deze jongemannen? De jongens zijn verhoord, maar door de taalbarrière zijn er veel misverstanden ontstaan. Er was geen goede tolk bij de hand, dat zijn toch essentiële dingen. Het moet goed uitgezocht worden of de procedures wel juist gevolgd zijn.'

