Bierende VVD'ers: 'D66 had plan voor straatnamen kiezen al lang kunnen uitvoeren'

Wethouder Joost van Keulen (VVD) van de gemeente Groningen vindt dat D66 het straatnamenplan waarbij Stadjers zelf inspraak hebben op straatnamen, jaren geleden al had kunnen uitvoeren.

'De D66-wethouder is voorzitter van de straatnamencommissie. Het is dus gewoon een kwestie van anders organiseren.'

Zelf straatnamen kiezen

Collegepartij D66 vindt dat de huidige straatnamen in Groningen geen goed beeld geven van de Groninger geschiedenis. Daarom zouden inwoners moeten kunnen meebeslissen over de naamkeuze.

VVD-campagnefilmpje

Van Keulen spreekt zich in een campagnefilmpje van zijn partij uit over het jongste plan van D66. 'Ze hebben een fantastische wethouder, dat is Paul de Rook. Die is voorzitter van de straatnamencommissie, dus hij kan dat gewoon regelen. Bij wijze van spreken kan hij morgen mensen uitnodigen om mee te praten. Dat moet je gewoon even doen.'

'We hebben dualisme'

Collega-wethouder Paul de Rook (D66) vindt het antwoord van Van Keulen iets te kort door de bocht. 'Misschien is onze partij iets minder bekend met de achterkamertjes dan de VVD. We hebben dualisme, dan is het raar dat alles bij de wethouder op de kamer wordt geregeld.'

Volgens de Rook is het van belang dat ook andere partijen zich kunnen uitspreken over het straatnamenplan van D66.

Misschien is onze partij iets minder bekend met de achterkamertjes dan de VVD Paul de Rook - Wethouder D66

Een plan dat uit de koker komt van raadslid Wieke Paulusma. 'Als collegepartij kan je alles wel achter de schermen gaan regelen, maar we willen inwoners erbij betrekken. Dat is nu al gebeurd.'

Volgens Paulusma zijn er al veel suggesties voor nieuwe straatnamen binnengekomen. 'Achter de schermen dingen regelen is meer de werkwijze van de VVD. Dat doen wij niet.'

