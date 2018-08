Vijftig keer in het Noorderplantsoen: twee mannen in een bunker

Vandaag gaat-ie in première op Noorderzon in het Noorderplantsoen in Stad: de voorstelling Bunkeren van de Groninger acteurs Nico van der Wijk en Jelle Buning.

Over twee mannen die voor onbepaalde tijd in een bunker tot elkaar zijn veroordeeld. Bunkeren wordt gespeeld in een van de zeecontainers aan de Leliesingel, duurt een klein half uurtje en wordt de komende dagen maar liefst vijftig keer opgevoerd.

'Overtreft mijn stoutste verwachtingen'

Rond het middaguur kunnen beide acteurs voor het eerst in hun container. Nico van der Wijk opent een van de deuren en is meteen enthousiast. 'Het overtreft echt mijn stoutste verwachtingen, het ziet er uit als een afgeragde bunker, past perfect bij het stuk.'

Schuilen in een bunker

'De voorstelling gaat over twee mannen die na een enorme ramp moeten schuilen,' vertelt Jelle Buning.

'Ze komen in deze bunker terecht en moeten wachten tot ze weer naar buiten kunnen, wat jaren blijkt te duren. Het gaat over de dingen die ze meemaken. Het publiek krijgt in twintig minuten te zien in wat voor snelkookpan ze terecht zijn gekomen.'

Doodeng

Het vorige stuk waarin Van der Wijk speelde was Hotel Zigterman dat op een zandvlakte in het Tripsbos bij Sappemeer werd opgevoerd. Daar was de ruimte onbeperkt, hier zou je er claustrofobisch van kunnen worden.

'Die open ruimte bij Hotel Zigterman was eigenlijk ook doodeng. Hier heb je helemaal geen ruimte en dat is minstens zo eng maar dan presteer je op je allerbest volgens mij.'

Het einde der tijden

Het idee voor Bunkeren ontstond vorig jaar toen Van der Wijk en Buning ook op Noorderzon stonden.

'Dat ging over het einde der tijden en toen dacht ik: als we volgend jaar weer op Noorderzon kunnen staan dan zou het leuk zijn om in een container te staan en die als bunker te gebruiken', zegt Van der Wijk.

'Ik vind het idee van het einde der tijden super interessant. Het kan maar zo gebeuren, je weet het niet, iemand kan op een knop drukken en het kan voorbij zijn. En dan zit je in zo'n bunker. Hoe doe je dat? Een nieuwe samenleving bouwen met z'n tweeën. Je kan niet naar buiten en er is helemaal niks.'

Positieve uitputtingslag

'We spelen de voorstelling negen keer per dag en zaterdag zelfs dertien keer, vijftig keer in totaal', rekent Van der Wijk voor. 'Het wordt een uitputtingsslag, maar dan wel een positieve waar we veel adrenaline en serotonine van krijgen.'

Lees ook:

- De kop is eraf voor Noorderzon: 'Voor mij is dit het cadeautje van het jaar'

- Hotel Zigterman: komische voorstelling op sprookjesachtige locatie