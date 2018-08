Lange files richting Stad liggen op de loer: 'Met name in de middagspits'

Door werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg is de kans op files straks een stuk groter. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Automobilisten die vanuit Drenthe naar Stad rijden moeten met ingang van volgende week rekening houden met extra reistijd door werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

Groningen Bereikbaar probeert Drentse automobilisten te verleiden om de auto thuis te laten staan, zeker nu het nog drukker op de weg dreigt te worden als de zomervakantie volgende week eindigt.

'Mensen moeten er rekening mee houden dat ze straks langer in de file staan, met name in de middagspits', zegt Diny Pestman van Groningen Bereikbaar.

Andere manier van reizen

Om files te voorkomen is het volgens haar vooral aan de reiziger zelf. 'Maar wij willen ze ondersteunen en bieden verschillende programma's om een andere manier van reizen te proberen.'

Pestman noemt het OV als één van de opties. 'We hebben hele goede OV-verbindingen vanuit Drenthe naar Groningen, met extra buslijnen. De trein tussen Assen en Groningen rijdt zes keer per uur. Als mensen dat willen proberen, kan dat bovendien drie weken gratis met de OV-probeeractie.'

'We hebben momenteel ook een fietscampagne waarbij er een speed pedelac of een e-bike geprobeerd kan worden', vervolgt ze.

Beloningsprogramma

En daar blijft het niet bij, want Groningen Bereikbaar lanceert ook een beloningsprogramma. Wat dat precies inhoudt? 'Mensen die over de zuidelijke ringweg rijden, kunnen zich voor het programma aanmelden en met een app punten sparen als ze niet over die weg rijden. Die punten kunnen worden ingewisseld voor cadeaus.'

De programma's die Groningen Bereikbaar aanbiedt, zijn voorlopig georiënteerd op dit en volgend jaar. Pestman: Wij bewegen mee met de drukte op de weg, dus bekijken per keer hoe hard dingen nodig zijn. Dat is nu nog lastig te bepalen.'

Lees ook:

- Files door sluipverkeer in Stad: 'Gebruik alsjeblieft de ringwegen'

- Twee jaar vertraging bij de aanpak zuidelijke ringweg: hoe kan dat?

- DOSSIER Zuidelijke Ringweg: de files, werkzaamheden en veranderingen