Vuurwerkshow Bommen Berend was lange tijd onzeker

De lucht boven Stad kleurt dinsdagavond om 22:30 uur alle kleuren van de regenboog als het jaarlijkse vuurwerkspektakel van Bommen Berend losbarst. Anderhalve week geleden was het nog maar de vraag of het door zou gaan.

Tot dat moment gold namelijk een ontbrandingsverbod wegens de hitte. 'Gelukkig werd dat anderhalve week geleden opgeheven', zegt Rick Sieling, die namens de organisatie van Bommen Berend is belast met het organiseren van de vuurwerkshow.

En dus kan het vuurwerk, 1185 kilo in totaal, dinsdagavond 'gewoon' de lucht in worden geschoten. Het wordt een show op muziek, gecomponeerd met de computersoftware door een Twents vuurwerkbedrijf.

Doorgang

Het enige dat nog roet in het eten kan gooien is een technische storing of een plotselinge verandering van de weersvoorspelling. Het is nu nog redelijk windstil, maar mocht de wind toenemen tot windkracht 5, dan wordt de show uit veiligheidsoverwegingen afgeblazen.

Die kans acht Sieling erg klein. 'Volgens de weersvoorspelling blijft het droog en valt het mee met de wind. Het weerbeeld is goed en de lucht kleurt goed.'

Er komen volgens hem zo'n 15.000 tot 20.000 mensen af op de vuurwerkshow.

