Agressieve en dakloze Stadjer moet de cel in

Een 20-jarige dakloze Groninger is veroordeeld tot een half jaar celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij krijgt de staf opgelegd vanwege twee mishandelingen, vier vernielingen en een winkeldiefstal in Stad.

De man sloeg in de nacht van 15 januari een bewoner van een appartement aan de Noorderhaven met een metalen bezem in elkaar. Dat gebeurde nadat het slachtoffer de dakloze man had aangesproken op zijn gedrag.

De Stadjer stond die nacht voor het huis van het slachtoffer te schreeuwen en op de deur te bonken, omdat hij ruzie had met een huisgenoot van de man.

Breuken en kneuzingen

De man deed de deur open en vroeg de lawaaiige Stadjer om weg te gaan. Daarna ging het mis. Het slachtoffer brak zijn neus en jukbeen. Daarnaast liep hij kneuzingen en een hoofdwond op. Uiteindelijk kon de man weer naar binnen vluchten.

Nadat het alarmnummer was gebeld kon, met hulp van de huisgenoot die ruzie met de agressieve man had, de politie de verdachte aanhouden.

Treinconducteur

Hoewel de verdachte ontkent dat hij de dader is, vindt de rechtbank dat er genoeg bewijs is. Dat geldt ook voor de mishandeling van een treinconducteur op het station in Groningen in november vorig jaar. Die werd door de Groninger hardhandig omvergeduwd toen hij hem de trein niet wilde in laten, omdat de man geen kaartje had.

Schadevergoeding

De dakloze Stadjer moet de man die hij aan de Noorderhaven in elkaar geslagen heeft ruim 1600 euro schadevergoeding betalen en de conducteur 150 euro. Die laatste mishandeling heeft de man overigens wel toegegeven.

Getraumatiseerde vluchteling

Hij bekende ook het vernielen van ruiten en een computer bij hulpverleningsinstanties in Groningen en een winkeldiefstal in de stad. De man kwam tien jaar geleden als vluchteling uit Afrika in Nederland terecht. Hij lijdt aan trauma's die hij heeft overgehouden aan wat hem in Afrika is overkomen.

Geen zin

Hoewel de officier van justitie twee weken terug een behandeling in een kliniek en reclasseringsbegeleiding eiste, legt de rechtbank dat niet op. Het heeft volgens de rechtbank geen zin, omdat de man dat zelf niet wil.