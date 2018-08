Het is Code Rood dat de klok slaat

Verslaggever Sven Jach ten midden van demonstranten op het Code Rood-terrein in Farmsum. (Foto: RTV Noord)

'Er heerst hier een hartstikke goede sfeer, je hebt het gevoel dat je op een festival staat.' De zitactie bij het NAM-tankenpark in Farmsum verloopt gemoedelijk, oordeelt RTV Noord-verslaggever Sven Jach.

1) Kans op ingrijpen

De zitactie van actiegroep Code Rood mag dan wel gemoedelijk verlopen, er bestaat nog altijd de kans dat de burgemeester ingrijpt. Want, zo zegt expert demonstratierecht Berend Roorda, hoe langer het duurt des te groter de kans dat het als wanordelijk wordt gezien.

2) Gonings of Groningens?

Tsja, zeg het maar... De meningen zijn verdeeld, maar Bommen Berend wordt toch écht Groningens Ontzet genoemd. Of toch niet? Social media-goeroe Bart Breij legt het uit...



3) Zweeds excuus blijft uit

Het leek een onschuldig tripje naar hun neef, maar eenmaal aangekomen in Zweden werden de Senegalese broers Ibralo en Pape Matar Fall afgevoerd naar een detentiecentrum. Mieke Harms, hun bezorgde stiefmoeder uit Bedum, geeft tekst en uitleg.



4) Bommen Berend?

Er is dinsdag van alles te doen in de stad Groningen in het kader van Bommen Berend. Verslaggever Beppie van der Sluis bekent er niet zoveel van te weten, en daarom legt ze haar oor te luister bij een verrassende doelgroep.



5) Tom over Usain

Sinds kort heeft Tom Hiariej een nieuwe teamgenoot. Oud topsprinter Usain Bolt traint inmiddels een week mee bij het Australische Central Coast Mariners, maar echt indruk heeft hij nog niet gemaakt. Althans, op voetbalgebied...