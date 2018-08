Jans over aanstaande spelersruil: 'Dit zou een mooie oplossing zijn'

Het afronden van de transfers van Jannik Pohl naar FC Groningen en Tom van Weert, die op het punt staat om bij Aalborg BK te tekenen, is vermoedelijk snel rond. Dat laat technisch manager Ron Jans dinsdagavond weten.

'Beide spelers moeten nog medisch gekeurd worden en het papierwerk moet nog geregeld worden', zegt Jans.

Mindere periode

Scout Jurrie Koolhof van FC Groningen heeft Pohl meerdere malen zien spelen bij Aalborg. 'Hij heeft een iets mindere periode gehad vanwege trieste familieomstandigheden, maar heeft in het verleden erg veel gescoord', aldus Koolhof. 'Het is nu aan hem om het straks waar te maken in Groningen.'

Jans bevestigt de lezing van Koolhof. 'Jannik stond bij ons al een tijdje op een lijstje. Hij is snel, bereid om te werken en heeft veel diepte in zijn spel.'

Ruimte

Meerdere scouts van FC Groningen hebben Pohl aan het werk gezien in Denemarken. Zelf zou Jans hem ook bekijken, maar een hamstringblessure van de spits gooide roet in het eten. Koolhof zag hem wél spelen: 'Het is een speler die heel goed naar de goal kan voetballen en met veel ruimte in zijn rug kan spelen', aldus Koolhof.

Verbazing

De Deense sportjournalist Morten Espersen geeft aan best verbaasd te zijn dat Pohl een transfer maakt. 'Hij scoort namelijk zelden voor Aalborg. Zijn 'finishing skills' zijn gewoon niet goed genoeg', vindt de schrijver van Ekstra Bladet.

Espersen, die de verrichtingen in de Deense Superliga nadrukkelijk volgt, geeft aan dat Pohl veel kansen nodig heeft om tot scoren te komen. Toch ziet hij ook mogelijkheden voor de aanvaller.

Het is een harde werker, die fysiek sterk is en veel meters maakt Morten Espersen - Sportjournalist Ekstra Bladet

'Het is een harde werker, die fysiek sterk is en veel meters maakt. Daarbij benut hij de vrije ruimte goed. Bij Denemarken onder 21 vervulde hij ook een belangrijke rol, maar ook daar is zijn rendement niet hoog.'

'Geen neusje voor de goal'

Søren Sorgenfri, eveneens goed ingevoerd in het Deense voetbal, beaamt de woorden van Espersen. 'Pohl kwam steeds vaker onder de aandacht door de kansen die hij om zeep hielp', vertelt hij.

'Je hebt spitsen die altijd op de juiste plek staan en een neusje voor de goal hebben, maar dat heeft Pohl niet echt. Als hij in de Eredivisie wil slagen moet hij meer laten zien dan hij in dienst van Aalborg heeft gedaan', legt Sorgenfri uit.

Nieuwe spits geen overbodige luxe

Vanwege aflopende contracten was de roep om een nieuwe spits voor FC Groningen geen overbodige luxe.

'Het contract van Mahi loopt af en Cassierra is ook maar voor een jaar gehuurd, dus er was sowieso behoefte aan een nieuwe spits. Van Weert zou eigenlijk nog een seizoen blijven, maar als de transfers van hem en Jannik doorgaan, zou het een hele mooie oplossing zijn', aldus Jans.

