Juninho Bacuna debuteert met eigen doelpunt in shirt Huddersfield Town

Voor het eerst sinds zijn overgang van FC Groningen naar Huddersfield Town, heeft Juninho Bacuna officiële speelminuten gemaakt voor de Premier League-club. Hij startte dinsdagavond in de basis in de uitwedstrijd bij Stoke City.

Het duel tegen Stoke betrof geen competitiewedstrijd, maar een wedstrijd in het Engelse League (EFL) Cup. Trainer David Wagner gunde Bacuna, in tegenstelling tot de competitieduels met Chelsea, Manchester City en Cardiff City, zijn eerste speelminuten in het bekertoernooi.

Geel

Na een doelpuntloze eerste helft, waarin de voormalige FC'er in balbezit veel drang naar voren kende en ook liet zien niet vies te zijn van een pittige tackle, nam Stoke City vlak na rust de leiding door een doelpunt van Berahino.

Bacuna zag later in de tweede helft nog geel vanwege het onderbreken van een kansrijke Stoke-aanval.

Ongelukkig

De 21-jarige middenvelder mocht de negentig minuten - inclusief de zeven minuten aan blessuretijd - vol maken. En daarin kwam hij zelfs tot scoren, alleen deed hij dat uiterst ongelukkig in eigen doel, nadat hij een bal totaal verkeerd raakte. Daardoor werd de eindstand bepaald op 0-2.

