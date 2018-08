Groninger roept daders mishandeling op zich te melden: 'Anders beelden online'

Voor Lourens Thalen liep een onschuldig lijkende stapavond in Amsterdam onlangs uit op een grote deceptie. De Groninger werd samen met een vriend slachtoffer van mishandeling. Via social media hoopt Thalen de daders te vinden.

Thalen, die in Haren opgroeide en tegenwoordig in Amsterdam woont, was in de nacht van vrijdag op zaterdag 18 september na een avondje stappen met een vriend neergestreken bij een hamburgertent aan de Rozengracht in de hoofdstad.

Geagiteerd

'Een meisje stond daar te bellen en zwaaide naar een jongen aan de overkant van de straat. Hij zag haar niet, dus wij zwaaiden ook om zijn aandacht te krijgen, hulpvaardige jongens als we zijn. Geagiteerd liep hij langs ons in de burgertent', vertelt hij op zijn Facebookpagina.

Daar voegde de jongen zich bij het meisje en nog een andere jongen.

Grappige opmerking valt verkeerd

Toen Thalen een grappig bedoelde opmerking tegen het meisje maakte, wiens broekpak volgens hem 'mooi bij het bankje matchte waarop ze zat', reageerde één van de jongens: 'Wat zit je nou voor grapjes te maken, denk je dat je grappig bent?'

'Ondanks dat ik heel vaak denk dat ik grappig ben, leek het ons beter om te antwoorden dat we hier geen zin in hadden en net naar huis gingen', vervolgt Thalen zijn relaas.

Mijn tand brak af, mijn gezicht werd bont en blauw, en het bloed gutste uit mijn mond Lourens Thalen - slachtoffer mishandeling

Schoppen en slaan

Maar daar hadden de jongens die verhaal kwamen halen volgens de Groninger geen boodschap aan. Zij begonnen te slaan, en schopten de vriend van Thalen terwijl hij op de grond lag.

'Toen ik hier tussen wilde komen, werd ik in het gezicht gemept', gaat Thalen verder. 'Mijn tand brak af, mijn gezicht werd bont en blauw, en het bloed gutste uit mijn mond omdat mijn lip gescheurd was. Vier uur lang heb ik uiteindelijk in het ziekenhuis gezeten. Nadat de echo aangaf dat ik geen interne bloedingen had en de CT-scan ook oké leek, mocht ik gelukkig weg.'

Zaak ligt bij recherche

Daarmee is de kous voor Thalen en zijn vriend echter nog niet af. 'We zijn bij de politie geweest, en de zaak ligt nu bij de recherche', zegt hij op zijn Facebookpagina.

Hij laat weten dat hun belagers inmiddels gezocht worden vanwege zware mishandeling en een poging tot doodslag. 'Klinkt erg hé?', spreekt Thalen de daders aan, 'maar dat krijg je ervan als je iemand in het ziekenhuis mept.'

Camerabeelden

'We hebben inmiddels camerabeelden waar jullie herkenbaar op staan. Als jullie je na een week nog niet hebben gemeld, dan zet ik die online. Ik doe dit liever niet, maar wat denk je nou zelf en doe voortaan normaal alsjeblieft', besluit de Groninger.

