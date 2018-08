Nacht zonder incidenten bij actievoerders in Farmsum

Er hebben zich afgelopen nacht geen incidenten voorgedaan rond het kamp van de actievoerders van Code Rood in Farsmum.

'Het was een rustige nacht, rond één uur lagen de meeste demonstranten te slapen', zegt verslaggever Peter Steinfort, die een deel van de nacht bij de actievoerders doorbracht.

Dinsdagavond was er een korte confrontatie tussen enkele actievoerders en de politie. 'Daarna was er al snel weer muziek en een gezellige sfeer', constateert Steinfort.

'Je bent wereldburger'

Een van de demonstranten is Florian. Hij woont in Utrecht, maar is een geboren en getogen Stadjer.

'Mijn hart ligt nog hier. Maar wat maakt het uit: je bent wereldburger en ziet een soort onrecht', zegt hij over zijn motieven om mee te doen aan de actie.

'Namelijk de fossiele industrie die zich een soort macht toe-eigent. Dat is hier in Groningen heel duidelijk zichtbaar en ik kan niet anders dan daartegen in actie komen.'

Strobalen

Voor de nacht zijn geïmproviseerde slaapkampen gebouwd, met een oranje zeil er boven.

'Hier liggen mensen lekker hutjemutje op elkaar. Er zijn ook strobalen om je warm te houden.' Er hangt een soort oranje zeil boven.

Hoe nu verder?

'Vandaag gaan we in gesprek hoe iedereen zich voelt, hoe zijn ze fysiek? Blijven we nog een nacht, of niet?', zegt woordvoerder Hanneke van de actievoerders woensdagochtend.

